أصيبوا بجراح مختلفة.. انقلاب حافلة في صحراء النقب كانت تقلّ 19 جنديًّا إسرائيليًّا

أُصيب عددٌ من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب انقلاب حافلة في صحراء النقب كانت تقلّ 19 جنديًّا أصيبوا بجراح مختلفة.
ووفق "روسيا اليوم" قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الجنود المتواجدين على متن الحافلة كانوا في طريقهم إلى قاعدة عسكرية في النقب.
وأكدت الإذاعة أن واقعة انقلاب الحافلة حدثت بالقرب من مفترق "تليم" أثناء توجههم إلى قاعدة عسكرية تابعة للجيش في صحراء النقب.
وأشارت إلى أن حالة واحدة من الجنود الـ19 إصابته متوسطة، والباقي حالتهم طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا".
ولفتت الإذاعة في تغريدتها إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في واقعة انقلاب الحافلة وإصابة الـ19 جنديًّا إسرائيليًّا.