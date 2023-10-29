الأردن ينفي استخدام قواعده العسكرية لنقل أسلحة وذخائر أمريكية لإسرائيل

نفى مصدرٌ عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم "الأحد"، صحةَ ما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة.
وقال المصدر في بيان: "إن نشر وتداول مثل هذه الشائعات بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة بالرغم من كافة التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع".
وأضاف: "أن القوات المسلحة تعول على وعي المجتمع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات، وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".