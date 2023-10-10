الاتحاد الأوروبي يدعو وزيري خارجية فلسطين وإسرائيل لحضور اجتماعه الطارئ

دعا ممثل السياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزيري الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والفلسطيني رياض المالكي للانضمام إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر اليوم (الثلاثاء)؛ لبحث الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية في ضوء الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.