الاتحاد الأوروبي يدعو وزيري خارجية فلسطين وإسرائيل لحضور اجتماعه الطارئ

دعا ممثل السياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزيري الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والفلسطيني رياض المالكي للانضمام إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر اليوم (الثلاثاء)؛ لبحث الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية في ضوء الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وطالب "بوريل" بتوحيد الجهود لنزع فتيل الأزمة بين إسرائيل وفلسطين.
وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر منصة "إكس": "إن من الضروري أيضاً العمل على إيجاد حلول طويلة الأمد للأزمة، في ضوء الحرب الدائرة حالياً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"
وجاءت تصريحات "بوريل" تزامناً مع عقد اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في العاصمة العُمانية مسقط.