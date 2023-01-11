وزير النقل الأمريكي يكشف سبب تعليق رحلات الطيران

وأضاف "بوتيجيج" بأن الخلل عكس مشكلةً أكبر في النظام، ولا تزال هناك مشكلات في التحقق من أن الرسائل يتم توجيهها إلى الطيارين بالفعل، وفقًا لـ"سي إن إن".