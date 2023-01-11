وزير النقل الأمريكي يكشف سبب تعليق رحلات الطيران

أفاد وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج اليوم الأربعاء بأن خللاً في نظام الرسائل الموجهة للطيارين أدى إلى قرار إدارة الطيران الفيدرالية إصدار قرار بوقف جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، الذي استمر 90 دقيقة، وعطّل أكثر من 7 آلاف رحلة طيران.
وأضاف "بوتيجيج" بأن الخلل عكس مشكلةً أكبر في النظام، ولا تزال هناك مشكلات في التحقق من أن الرسائل يتم توجيهها إلى الطيارين بالفعل، وفقًا لـ"سي إن إن".
وأوضح أن قرار الإدارة الفيدرالية للطيران منع إقلاع جميع الرحلات كان القرار الصحيح. ولا دليل مباشرًا ولا يوجد مؤشر على أنه كان هناك هجوم إلكتروني.