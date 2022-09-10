تشارلز الثالث يتعهد خلال تنصيبه بالسير على درب والدته الملكة إليزابيث

قال الملك تشارلز الثالث إنه "يدرك جيدًا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة" المناطة بالملك، وذلك بعد تنصيبه رسميًا ملكًا جديدًا لبريطانيا السبت. ومع وفاة الملكة إليزابيث، عن 96 عامًا الخميس بعد جلوسها على العرش لسبعين عامًا، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدًا لفترة حداد تستمر أيامًا وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلاً عن أسبوع.
أكد تشارلز الثالث السبت خلال إعلانه رسميًا ملكًا لبريطانيا في مراسم تاريخية، أنه "يدرك جيدًا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة" المناطة بالملك. وقال تشارلز البالغ 73 عامًا أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبار، إنه سيبذل كل جهده ليسير على نفس "المثال الملهم" لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عامًا.
وقال تشارلز: "إنني أدرك تمامًا هذا الإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسيادة التي انتقلت إليّ الآن".
وأضاف: "في تحمل هذه المسؤوليات، سأعمل جاهدًا لاتباع المثال الملهم الذي تم إرساؤه لدعم الحكومة الدستورية والسعي لتحقيق السلام والوئام والازدهار لشعوب هذه الجزر ودول الكومنولث والمقاطعات في جميع أنحاء العالم".
أعلن مجلس الجلوس على العرش رسميًا السبت تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عامًا.