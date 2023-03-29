بايدن: الأزمة المصرفية لم تنتهِ بعد.. وندرس تشريعات جديدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة لم تنتهِ بعد، وإن إدارته تفعل كل ما هو ممكن للتعامل معها.
وقال بايدن: "لم ينتهِ الأمر بعد، نحن نراقب من كثب، ندرس تغييرات تشريعية استجابة للأزمة، ولست متأكداً ما إذا كنا سنحصل على الكثير من التغييرات التشريعية، لكننا ننظر في ذلك أيضاً"، وفق موقع "سكاي نيوز" عربية.
وجاءت تصريحات بايدن، بعد نحو شهر على انهيار بنك سيليكون فالي، وبعده بأيام بنك سيغنتشر، مما أدى إلى تراجع كبير في ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفي الذي هوت أسهمه.
وتبنت إدارة بايدن بسرعة سلسلة من الإجراءات الطارئة لحماية المودعين في البنكيْن، بينما قدّم الاحتياطي الفيدرالي سيولة إضافية لمساعدة البنوك على تغطية احتياجات المودعين.
وأسهمت صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس السويسري الأسبوع الماضي، وإعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز، أمس، أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي، في استعادة بعض الهدوء للأسواق، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين من مزيدٍ من المشكلات الكامنة في النظام المالي.