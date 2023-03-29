بايدن: الأزمة المصرفية لم تنتهِ بعد.. وندرس تشريعات جديدة

وقال بايدن: "لم ينتهِ الأمر بعد، نحن نراقب من كثب، ندرس تغييرات تشريعية استجابة للأزمة، ولست متأكداً ما إذا كنا سنحصل على الكثير من التغييرات التشريعية، لكننا ننظر في ذلك أيضاً"، وفق موقع "سكاي نيوز" عربية.