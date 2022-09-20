بينهم 5 مدرجون على لوائح الإرهاب الدولية.. الأمن التركي يعتقل 10 "دواعش"

قبضت قوات مكافحة الإرهاب التركية اليوم (الثلاثاء)، على 10 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في حملات متزامنة في 4 ولايات بأنحاء البلاد.
وأفادت مصادر أمنية تركية بأنه خلال عملية متزامنة في كل من العاصمة أنقرة وولايات كونيا وقيصري (وسط تركيا) وغازي عنتاب (جنوب)، قُبض على 10 من عناصر التنظيم الإرهابي، وفقاً لـ"الأناضول".
وأضافت أن القوات ضبطت خلال العملية وثائق تنظيمية ومواد رقمية عائدة إلى تنظيم "داعش".
بينت المصادر أن العملية نُفذت بالتعاون بين جهازي الأمن والمخابرات؛ حيث جرى تحديد أماكن إقامة هذه العناصر ووجودها، بعد فترة من المراقبة الدقيقة.
وأوضحت أن أحد الموقوفين يحمل الجنسية الروسية، بينما يحمل الستة الآخرون جنسية أوزبكستان.
وذكرت المصادر أن التحقيقات كشفت عن أن 5 منهم مدرجون على لوائح الإرهاب الدولية.