آيرلندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

وأضاف "أن الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في المدارس التي تتعرض للهجوم.. لقد شعرنا جميعًا بالرعب من العديد من جرائم الحرب التي لا شك فيها والتي ارتُكبت في غزة.. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب.. يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".