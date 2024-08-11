آيرلندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
دعت آيرلندا اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة بينه وبين إسرائيل؛ بسبب خروقات حقوق الإنسان المتكررة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس الوزراء الآيرلندي سيمون هاريسفي في بيان: "إن أكثر من 80% من غزة تخضع لأوامر إخلاء.. إن عدد شحنات المساعدات التي تصل إلى غزة انخفض إلى النصف إلى أقل من 80 شاحنة يوميًّا في يونيو ويوليو".
وأضاف "أن الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في المدارس التي تتعرض للهجوم.. لقد شعرنا جميعًا بالرعب من العديد من جرائم الحرب التي لا شك فيها والتي ارتُكبت في غزة.. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب.. يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".
ووصف رئيس الوزراء الآيرلندي، العالم، بأنه "يقف على شفا لحظة مروعة، ومع ذلك لا يتم استخدام جميع الأدوات لوضع حد للعنف"؛ داعيًا إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.