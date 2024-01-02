إسماعيل هنية: لن يطلق سراح المحتجزين إلا بشروط المقاومة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه "لا يزال شعبنا بغزة يقدم أمثلة الثبات والصمود في اليوم 88 للعدوان"، مؤكدًا أن "قادة الفصائل الفلسطينية بخير وهم يمارسون مهامهم بكل اقتدار في الميدان".
وفي كلمة له، أكد هنية الثلاثاء، أنه "لن يطلق سراح المحتجزين إلا بشروط المقاومة، فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين".
وتابع أن "الحرب وضعت شعبنا وقضيتنا في مرحلة جديدة... لن يكون هناك لا أمن ولا استقرار ولا مستقبل في المنطقة إلا بحصول شعبنا على حقوقه المشروعة في دولته وعاصمتها القدس".
وشكر هنية دولة جنوب أفريقيا التي قدمت طلبًا لرفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما قالت إنه أعمال إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأكد أن "أي ترتيبات بشأن حل القضية الفلسطينية دون حركة حماس وفصائل المقاومة وهم وسراب"، ولفت إلى أن الحركة تلقت عددًا من المبادرات بشأن الوضع الداخلي وأكدت تمسكها بوحدة الشعب والقضية والخيار الديمقراطي.
ودعا هنية العالم إلى التخلي عن ازدواجية المعايير بشأن قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.