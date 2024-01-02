إسماعيل هنية: لن يطلق سراح المحتجزين إلا بشروط المقاومة

وتابع أن "الحرب وضعت شعبنا وقضيتنا في مرحلة جديدة... لن يكون هناك لا أمن ولا استقرار ولا مستقبل في المنطقة إلا بحصول شعبنا على حقوقه المشروعة في دولته وعاصمتها القدس".