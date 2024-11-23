منتقدًا وضعها المالي.. "ماسك": الولايات المتحدة تتحرك بسرعة نحو الإفلاس

ويأتي رد ماسك -وفق "روسيا اليوم"- تعليقًا على منشور لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) عبر "x"، والتي قالت فيه إن آخر مرة حققت فيه الولايات المتحدة فائضًا في الميزانية كان في عام 2001. وأضافت أن الحكومة الأمريكية أنفقت أكثر من 6 تريليونات دولار في السنة المالية 2023، وجمعت "4.47 تريليونات دولار فقط".