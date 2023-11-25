ماذا سيحدث خلال الهدنة بين حماس وإسرائيل؟

بدأت هدنة لمدة أربعة أيام بين حماس وإسرائيل، ويتم خلالها تبادل رهائن وسجناء وعشية بدء أول هدنة في غزة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي؛ أنه لن يُسمح بأي شكلٍ بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله في أثناء الهدنة.
وقال أدرعي؛ في بيان، إنه لن يُسمح أيضاً بالتنقل “غير المنسق” للشاحنات من جنوب قطاع غزة إلى شماله في أثناء فترة الهدنة، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية ستتمركز “عند خطوط وقف إطلاق النار” داخل القطاع مع بدء سريان الهدنة.
كما أضاف أن القوات الإسرائيلية “ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي”.
يُشار إلى أن الهدنة بين إسرائيل وحماس التي تم التوصل إليها الأربعاء، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، لإطلاق سراح رهائن في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، دخلت حيز التنفيذ الجمعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري؛ إن “الهدنة الإنسانية قد بدأت في الساعة السابعة من صباح الجمعة (05:00 بتوقيت غرينتش) وتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين من قطاع غزة في الساعة الرابعة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) الجمعة”.
وأشار الأنصاري؛ إلى أن عدد المفرج عنهم، 13 هم من نساء وأطفال.
كما أضاف أنه “من الواضح أن كل يوم سيضم عدداً من المدنيين المفرج عنهم، كما تم الاتفاق عليه، ليصل الإجمالي إلى 50 على مدى 4 أيام”.
كذلك أردف أن “هذه الأيام الأربعة سيتم من خلالها جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية أن تكون هناك أعداد أكبر من الرهائن يتم الإفراج عنهم، وبالتالي تمديد هذه الهدنة”.
من جانبها، أعلنت كتائب عزالدين القسّام؛ الجناح العسكري لحماس، أن “الهدنة دخلت حيز التنفيذ في الساعة 7 صباح الجمعة”، لافتة إلى أنها “تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية” من الجانبين.