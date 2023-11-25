ماذا سيحدث خلال الهدنة بين حماس وإسرائيل؟

وقال أدرعي؛ في بيان، إنه لن يُسمح أيضاً بالتنقل “غير المنسق” للشاحنات من جنوب قطاع غزة إلى شماله في أثناء فترة الهدنة، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية ستتمركز “عند خطوط وقف إطلاق النار” داخل القطاع مع بدء سريان الهدنة.