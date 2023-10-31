"الصحة العالمية" تعلن انهيار النظام الصحي في السودان

وقال ممثل المنظمة في السودان الدكتور سعيد عابد في مؤتمر صحفي: إن النزاع المستمر منذ سبعة أشهر أدى إلى نزوح 5.9 ملايين شخص، وجعل من السودان أكبر أزمة للنازحين في العالم، وقد وصل النظام الصحي في السودان إلى نقطة الانهيار، وانخفاض القدرات في مواجهة الاحتياجات المتزايدة، مشيراً إلى تفشّي الأمراض وسوء التغذية وعدم علاج الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي، وعدم الوصول إلى الرعاية الصحية؛ بسبب انعدام الأمن والنزوح ونقص الإمدادات الطبية والأدوية، مما يعرض ملايين السودانيين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة لأسباب يمكن الوقاية منها وعلاجها.