الجيش السوداني ينفي صلته بقصف مدنيين بأم درمان

يذكر أن القوات المسلحة السودانية، قالت عبر صفحتها في "فيسبوك" السبت: إن قوات العمل الخاص، نفذت عملية نوعية في مدينة أم درمان ضد قوات الدعم السريع. لكن لم تذكر أي شيء عن مشاركة قوات جوية في العملية.