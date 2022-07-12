تركيا تكشف تفاصيل خلية القتل الإيرانية لاغتيال الإسرائيليين في إسطنبول

مصادر الصحيفة أشارت إلى أن أعضاء خلية الاغتيالات الإيرانية، الذين نزلوا بالفندق ذاته الذي كان يقيم فيه القنصل السابق وزوجته ومجموعة من السياح الإسرائيليين، خططوا لخطف القنصل السابق وزوجته وإعدامهما، ومهاجمة سياح إسرائيليين في إسطنبول، ردًّا على عملية إسرائيلية في قلب طهران قُتل فيها العقيد حسن صياد خدايي، الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه كان المسؤول عن الوحدة 840 في فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني.