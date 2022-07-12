تركيا تكشف تفاصيل خلية القتل الإيرانية لاغتيال الإسرائيليين في إسطنبول
كشفت مصادر تركية، تفاصيل خلية إيرانية لاغتيال وخطف الإسرائيليين في إسطنبول، اعتُقل أفرادها في الشهر الماضي، قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، حسب صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء.
صحيفة "صباح" التركية القريبة من الحكومة نشرت على موقعها الإلكتروني مساء الأحد، صورًا وتفاصيل جديدة عن محاولة الخلية الإيرانية اغتيال إسرائيليين في إسطنبول بينهم القنصل الإسرائيلي السابق يوسف ليفي سفاري وزوجته، اللذان كانا يقيمان في أحد الفنادق بمنطقة بي أوغلو في وسط إسطنبول.
مصادر الصحيفة أشارت إلى أن أعضاء خلية الاغتيالات الإيرانية، الذين نزلوا بالفندق ذاته الذي كان يقيم فيه القنصل السابق وزوجته ومجموعة من السياح الإسرائيليين، خططوا لخطف القنصل السابق وزوجته وإعدامهما، ومهاجمة سياح إسرائيليين في إسطنبول، ردًّا على عملية إسرائيلية في قلب طهران قُتل فيها العقيد حسن صياد خدايي، الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه كان المسؤول عن الوحدة 840 في فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني.