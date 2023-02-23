ما هي الأسلحة التي خسرتها روسيا في عام؟

وتزداد خسائر روسيا البشرية والعسكرية، كلما استمرت روسيا في غزوها؛ الذي دعا العديد من دول العالم، خاصة الولايات المتحدة، وبعض دول حلف شمال الأطلسي للوقوف بجانب كييف، ومدّها بالأسلحة التي مكنتها من مواصلة الحرب دفاعًا عن نفسها، وهي المساعدات التي قلبت الموازين في أرض المعركة، وخسرت روسيا بسببها الكثير.