ما هي الأسلحة التي خسرتها روسيا في عام؟
عام على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الغزو الذي دفع أوكرانيا إلى إعلان حالة الحرب للدفاع عن نفسها، ومع مرور عام على ذكرى الصراع، قتل آلاف المدنيين، في حين خلف القتال دماراً كبيراً في البنية التحتية، وأجبر ملايين الأوكرانيين على مغادرة بلادهم.
وتزداد خسائر روسيا البشرية والعسكرية، كلما استمرت روسيا في غزوها؛ الذي دعا العديد من دول العالم، خاصة الولايات المتحدة، وبعض دول حلف شمال الأطلسي للوقوف بجانب كييف، ومدّها بالأسلحة التي مكنتها من مواصلة الحرب دفاعًا عن نفسها، وهي المساعدات التي قلبت الموازين في أرض المعركة، وخسرت روسيا بسببها الكثير.
وفي 24 فبراير 2022، أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قواته لغزو أوكرانيا فيما كان يُفترض أن تكون عملية خاطفة، لكن الهجوم تحول إلى حرب مدمرة، وفقًا لـ"فرانس برس".
ولم يكن الغزو الروسي لأوكرانيا "حربًا خاطفة" كما أرادها بوتين، وبعد سنة على اندلاعها، لا يزال الغموض كاملاً حول كيفية التوصل إلى نهاية لها.
وفشلت قوات بوتين في حملة مبكرة في الاستيلاء على العاصمة، وأصبح الصراع منذئذ حرب استنزاف تسببت في مقتل آلاف الجنود والمدنيين وحولت مدنًا كاملة إلى أنقاض.
وأسفر أسوأ صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية عن مقتل عشرات الآلاف وخروج ملايين من ديارهم وتضرر الاقتصاد العالمي وتحول بوتين إلى منبوذ في الغرب، حسب "رويترز".
ووفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية، فقد بلغت خسائر الجيش الروسي أكثر من 145 ألف شخص، وأعداد كبيرة من الدبابات والمعدات العسكرية والمعدات الخاصة وأنظمة الصواريخ، في الفترة منذ بداية الحرب في 24 فبراير إلى 15 أغسطس.
وفي الإحصائية، التي لم يتم تأكيدها من مصادر مستقلة، قالت الوزارة إن الجيش الروسي خسر أكثر من 145 ألف شخص، وأكثر من 3340 دبابة، وأكثر من 6569 عربة قتال مسلحة.
كما خسر الجيش الروسي وفقًا للوزارة نحو 2345 سلاحًا مدفعيًا، و471 نظام إطلاق صواريخ متعددًا، و243 نظامًا دفاع جوي، و299 طائرة عسكرية و195 مروحية.
وقالت الوزارة إن خسائر الجيش الروسي شملت أيضًا 2026 طائرة بدون طيار، و873 صاروخ كروز، و18 سفينة حربية وزورقًا، وأكثر من 5212 ألف صهريج وقود، و226 معدات خاصة.