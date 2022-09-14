نيويورك.. انطلاق أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 77 ستعقد خلال الفترة من 13 إلى 27 سبتمبر، تحت عنوان "لحظة فاصلة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة"، وتركّز على حشد الحلول العالمية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، والإدارة البيئية المستدامة والأمن في عالم متورّط في أزمة معقدة، كما تشهد اجتماعات رفيعة المستوى، مثل قمة التعليم التحويلية، والاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، من بين أمور أخرى.