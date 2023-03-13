"ترامب": أمريكا تقف على أعتاب "كساد كبير"

وكتب ترامب؛ على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به Truth Social، يقول: "استناداً لما يحدث لاقتصادنا، سيصبح جو بايدن هو هربرت هوفر (الرئيس الأمريكي من عام 1929 إلى عام 1933 – المحرر) في العصر الحديث. سيكون لدينا كساد كبير، أقوى بكثير من ذلك الذي حدث عام 1929. لإثبات كلماتي، فقد بدأت البنوك بالفعل بالانهيار".