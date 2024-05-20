"البديوي" يبحث مع "غروندبيرج" آخر التطورات التي يشهدها اليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تدعم الجهود الأممية التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في الجمهورية اليمنية كافة، بما يعود بالنفع والرفاه على الشعب اليمني الشقيق.
جاء ذلك خلال لقائه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبيرج في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم.
وتم استعراض آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية ومناقشة عدة موضوعات؛ أبرزها موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وجدد "البديوي" تأكيد ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 44 (ديسمبر 2023م - الدوحة)، الذي تضمّن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.