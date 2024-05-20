"البديوي" يبحث مع "غروندبيرج" آخر التطورات التي يشهدها اليمن

وتم استعراض آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية ومناقشة عدة موضوعات؛ أبرزها موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.