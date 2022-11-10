"عباس" يدعو الفلسطينيين للاستعداد لإفشال ضم أرض من الضفة لإسرائيل

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي مخاطبًا الفلسطينيين الذين احتشدوا وسط قطاع غزة لإحياء الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات، قال "عباس": "علينا أن نكون جاهزين للمرحلة القادمة، وأن نفشل مخططات الضم كما أفشلناها من قبل، وأن نتصدى بحزم لمحاولات منع قيام الدولة الفلسطينية بغزة والضفة والقدس".