"عباس" يدعو الفلسطينيين للاستعداد لإفشال ضم أرض من الضفة لإسرائيل

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم "الخميس"، شعبه إلى الاستعداد لإفشال مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بعد فوز اليمين الإسرائيلي في انتخابات الكنيست الأخيرة.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي مخاطبًا الفلسطينيين الذين احتشدوا وسط قطاع غزة لإحياء الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات، قال "عباس": "علينا أن نكون جاهزين للمرحلة القادمة، وأن نفشل مخططات الضم كما أفشلناها من قبل، وأن نتصدى بحزم لمحاولات منع قيام الدولة الفلسطينية بغزة والضفة والقدس".
وتعهد بالحفاظ على إرث الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، قائلًا: "لقد سلمنا ياسر عرفات الثوابت الوطنية، ونحن متمسكون بها، ولن نتنازل عنها، وقلنا في وداعه: العهد هو العهد والقسم هو القسم"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ هذه هي الأمانة التي حمّلنا إياها ياسر عرفات، ونحن أوفياء ومتمسكون بتحقيقها".