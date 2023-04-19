ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان.. القتال يشتد والعدد مرشح للزيادة

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات الدامية في السودان إلى 270 قتيلًا، الأربعاء، في وقت اشتدّ القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع مع انهيار التهدئة المعلنة بين الطرفين.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس: إن 270 شخصًا على الأقل قُتِلوا، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وأضاف "غيبريسوس" أن أكثر من 2600 آخرين أصيبوا منذ اندلاع القتال السبت الماضي، ولم يوضح المسؤول الدولي أعداد القتلى من المدنيين والجنود.
ومن جهتها، قالت نقابة أطباء السودان اليوم: أصوات الرصاص في كل مكان والكوادر الطبية لا تستطيع التحرك، ولا نستطيع الوصول إلى المصابين؛ لاستمرار إطلاق النار، ونطالب طرفي الصراع بوقف الحرب فورًا وتجنيب المدنيين ويلاتها، هناك مستشفيات داخل الخرطوم وخارجها خرجت عن الخدمة.
وأكدت نقابة أطباء السودان أن نقص الإمدادات الطبية وانعدام الأمن يشكلان مخاوف كبيرة.
كانت لجنة أطباء السودان المركزية التي تسجل الإصابات، قالت الثلاثاء: إن ما لا يقل عن 174 مدنيًا قُتِلوا وجُرِحَ 1041.
ويُعتقد أن عدد القتلى الحقيقي يتجاوز هذا العدد بكثير، حيث يتعذر الوصول إلى الجثث في الشوارع بسبب كثافة الاشتباكات.
كانت أُعْلِنَت مساء الثلاثاء تهدئة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة دولية، لكنها سرعان ما تداعت بفعل تبادل الرصاص والقذائف.
وفي اليوم الخامس من الاشتباكات، أي اليوم الأربعاء، هزّ إطلاق النار المتواصل وقذائف المدفعية والغارات الجوية العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.
وأفاد عدد من سكان العاصمة بوقوع اشتباكات حول مقر قيادة الجيش والمناطق المتاخمة لمطار الخرطوم.
وكان من المتوقع أن يسري وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة من غروب شمس الثلاثاء حتى غروب شمس الأربعاء، بعد تعهّد الطرفين بالالتزام بوقف إطلاق النار، عقب حديث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
ويشير فشلهما في وقف القتال ولو ليوم واحد، رغم الضغوط الدبلوماسية رفيعة المستوى، إلى أنهما ما زالا عازمين على السعي لتحقيق نصر عسكري يزيد من احتمالات نشوب صراع طويل الأمد.