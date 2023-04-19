ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان.. القتال يشتد والعدد مرشح للزيادة

ومن جهتها، قالت نقابة أطباء السودان اليوم: أصوات الرصاص في كل مكان والكوادر الطبية لا تستطيع التحرك، ولا نستطيع الوصول إلى المصابين؛ لاستمرار إطلاق النار، ونطالب طرفي الصراع بوقف الحرب فورًا وتجنيب المدنيين ويلاتها، هناك مستشفيات داخل الخرطوم وخارجها خرجت عن الخدمة.