قصف إسرائيلي كثيف على شمال غزة.. وانقطاع واسع لشبكات الإنترنت

تعرّض شمال قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصفٍ إسرائيلي كثيف، بحسبما أظهرت لقطات مباشرة بثّتها وكالة فرانس برس.
وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، إنه “يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة” تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع.
وكانت الأمم المتحدة قد أكّدت أن: “غزة ستتكبّد“ وابلاً غير مسبوق من المآسي”.
وأعلنت حركة حماس أنها أطلقت مساء الجمعة “رشقات صاروخية” في اتجاه إسرائيل، رداً على القصف الإسرائيلي الكثيف الذي يتعرّض له شمال قطاع غزة.
وقالت عبر تليغرام “رشقات صاروخية في اتجاه الأراضي المحتلة رداً على المجازر بحق المدنيين” الفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أن أكثر من 7326 ألف شخص قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب، بينهم 3038 طفلاً، وأُصيب 18967 شخصاً بجروح.
ولم تكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنأى عن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلنت المنظمة عن مقتل 57 من موظفيها على الأقل خلال الحرب الدائرة.
من جهته، حذّر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني؛ من أن غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات “متواصلة لتحدث فرقاً” بعد نحو ثلاثة أسابيع من قصفٍ إسرائيلي مكثّف على القطاع المحاصر رداً على هجومٍ غير مسبوقٍ لحركة حماس.