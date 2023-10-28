قصف إسرائيلي كثيف على شمال غزة.. وانقطاع واسع لشبكات الإنترنت

من جهته، حذّر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني؛ من أن غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات “متواصلة لتحدث فرقاً” بعد نحو ثلاثة أسابيع من قصفٍ إسرائيلي مكثّف على القطاع المحاصر رداً على هجومٍ غير مسبوقٍ لحركة حماس.