"عشرات الدبابات دُمرت".. ضابط إسرائيلي سابق: الجيش يعاني من فوضى عارمة في غزة

قال الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي يتسحاق باريك، اليوم (السبت): "إن الأوضاع القتالية للجيش الإسرائيلي في غزة مقلقة، وهناك فوضى عارمة لا يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية".
وأوضح "باريك" في إحدى الفعاليات الثقافية، أنه منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يتلقى العديد من الاستفسارات من الجنود، لأن الثقافة التنظيمية في الجيش الإسرائيلي للأسف تعاني من إشكالية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبيّن أن وراء الجنود الممتازين هناك فوضى عارمة، من المعدات، والخدمات اللوجستية، والغذاء، وكل ما يلزم نقله إلى الأمام لا يعمل، لأن الجيش استعان بمصادر خارجية لكل شيء لصالح شركات خاصة، ولا يوجد أحد لإصلاح الدبابات على الفور.
وأضاف أن عشرات الدبابات جرى تدميرها وهي عالقة حتى يتم سحبها. ووسائل الإعلام بالطبع لا تتحدث عن ذلك، لكن هذه الأشياء لا تعمل ولا تقدم المطلوب منها.