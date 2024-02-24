"عشرات الدبابات دُمرت".. ضابط إسرائيلي سابق: الجيش يعاني من فوضى عارمة في غزة

وبيّن أن وراء الجنود الممتازين هناك فوضى عارمة، من المعدات، والخدمات اللوجستية، والغذاء، وكل ما يلزم نقله إلى الأمام لا يعمل، لأن الجيش استعان بمصادر خارجية لكل شيء لصالح شركات خاصة، ولا يوجد أحد لإصلاح الدبابات على الفور.