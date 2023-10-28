منظمة حقوقية: انقطاع الاتصالات بغزة يهدّد بإخفاء فظائع جماعية

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية: إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة. وأعربت المنظمة غير الحكومية عن أسفها لأن "انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلّة ضروريّة تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرّضون لهذه الانتهاكات".