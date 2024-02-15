ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على شقة جنوبي لبنان إلى 7

أعلنت وكالةُ الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الخميس، ارتفاعَ عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على شقة في مدينة النبطية جنوبي لبنان إلى 7.
وقالت الوكالة في بيان: "7 شهداء من عائلة برجاوي هي حصيلةٌ غير نهائية للمجزرة التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي ليلًا في مدينة النبطية، بالاستهداف الذي نفّذته مسيّرة بصاروخ موجّه على شقة سكنية لآل برجاوي وسط المدينة".
وتابعت: أن "فرق الإسعاف والإغاثة تمكّنت، بُعَيْدَ منتصف الليل، من انتشال طفل من تحت الأنقاض حيًّا، بعد أكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين، فيما تمّ سحب 5 جثث تعود لصاحب الشقة وابنتَيْهِ، وشقيقته، وابن ابنته، وتمّ نقلهم إلى مستشفيات النبطية".
وأضافت: أن "البحثَ مستمرٌّ عن جثة الزوجة وابنة شقيقة صاحب الشقة. كما تمّ نقل صهره وأكثر من 6 أشخاص جرحى إلى المستشفيات".