ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على شقة جنوبي لبنان إلى 7

وتابعت: أن "فرق الإسعاف والإغاثة تمكّنت، بُعَيْدَ منتصف الليل، من انتشال طفل من تحت الأنقاض حيًّا، بعد أكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين، فيما تمّ سحب 5 جثث تعود لصاحب الشقة وابنتَيْهِ، وشقيقته، وابن ابنته، وتمّ نقلهم إلى مستشفيات النبطية".