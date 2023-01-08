عدالة وإصلاح للجيش.. انطلاق آخر مراحل اتفاق نقل السلطة للمدنيين بالسودان

تأتي هذه المناقشات وسط أجواءٍ سياسية مشحونة، ففي حين يحظى الاتفاق الإطاري الذي سيبني عليه الاتفاق النهائي بتأييد محلي ودولي واسع، إلا أنه يواجه بمعارضة من عدة جهات من بينها مجموعات متحالفة مع الإخوان، إلى جانب لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع وأحزاب يسارية وتجمع المهنيين الذي قاد مع قوى الحرية والتغيير "ثورة ديسمبر" وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني.