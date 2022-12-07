بعد القفزة الكبيرة في أسعاره.. وقف بيع وشراء الذهب في مصر

بينما أوقفت منصة "آي صاغة"، نشر حركة أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وقالت في بيان أن عدم استقرار السوق هو نتيجة لوجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة تحت وهم العرض والطلب.