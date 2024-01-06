بفعل التدمير الإسرائيلي.. البنية التحتية في قطاع غزة "غير قابلة للإصلاح"

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أمس الجمعة، أن البنية التحتية في القطاع أصبحت غير قابلة للإصلاح بفعل القصف الإسرائيلي المركّز، محذّرًا من أن القطاع يواجه "كارثة حقيقية".