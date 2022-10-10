استشهاد طفل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الغاشم في جنين

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين مسلحين، بحماية جنود الاحتلال الصهيوني الغاشم، اعتدوا على المواطنين ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ورشوهم بغاز الفلفل، في حي تل الرميدة، وشارع الشهداء، مما تسبب بإصابة ثمانية مواطنين.