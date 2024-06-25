الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات ضد الفلسطينيين بسجون الاحتلال

وأفاد بيان صادر عن اللجنة بأن الفلسطينيين المحتجزين من رجال ونساء يتعرضون إلى التحرش والاعتداء والترهيب باستخدام الكلاب، إضافةً إلى منع المحتجزين من التواصل مع أسرهم أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو التمتع بالضمانات القانونية التي يوفرها لهم القانون الدولي.