جيش الاحتلال يعلن مواصلة عملياته في منطقة شرق رفح وتوسيع نطاقها

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "في شرق رفح، تمكّنت القوات من القضاء على عدد من العناصر، وعثرت على أسلحة، وقصفت طائرة تابعة لسلاح الجو خلية كانت تخرج من موقع لإطلاق الصواريخ"، مشيرًا إلى أنه "خلال الليل، قامت قوات الجيش بتوسيع نشاطها في منطقة جباليا، ونفّذت عمليات تستهدف أهدافًا في المنطقة".