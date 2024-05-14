جيش الاحتلال يعلن مواصلة عملياته في منطقة شرق رفح وتوسيع نطاقها

أعلن الجيش الاحتلال أن قواته تواصل عملياتها ضد أهداف في منطقة شرق رفح، وعلى الجانب الفلسطيني من المعبر.
وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "في شرق رفح، تمكّنت القوات من القضاء على عدد من العناصر، وعثرت على أسلحة، وقصفت طائرة تابعة لسلاح الجو خلية كانت تخرج من موقع لإطلاق الصواريخ"، مشيرًا إلى أنه "خلال الليل، قامت قوات الجيش بتوسيع نشاطها في منطقة جباليا، ونفّذت عمليات تستهدف أهدافًا في المنطقة".
وأضاف وفق "روسيا اليوم": "خاضت القوات خلال اليوم الماضي عددًا من المعارك، وقضت بنيران الدبابات على عشرات المسلحين الذين أطلقوا النار على القوات، كما فككت شبكة عبوات ناسفة كانت مزروعة في المنطقة"، مبينًا أنه "خلال العملية، عثرت قوات الجيش على فتحات أنفاق، وقامت بتفكيك عدد من منصات لإطلاق الصواريخ".
وأعلن أن القوات قامت بتوسيع نشاطها في منطقة جباليا، ونفذت عمليات تستهدف "أهدافًا إضافية في المنطقة".