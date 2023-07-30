الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين في اشتباكات مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

وذكرت مصادر أمنية اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 6 أشخاص قُتلوا في اشتباكات استمرت يومين في مخيم عين الحلوة؛ إذ قاتلت حركة فتح جماعات منافسة تدعم متشددين، وقُتل قيادي في حركة فتح، وأُصيب عدد من مساعديه في كمين بالمخيم المكتظ باللاجئين، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".