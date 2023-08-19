"قطار سريع بلا مكابح".. موسكو تحذر من تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

شبّه السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، مَن قرّروا تزويدَ كييف بمقاتلات "إف-16"؛ بمن يركب قطارًا سريعًا بلا مكابح، وحذّر في الوقت نفسه من عواقب ما أسماها مثل هذه المغامرات.