موسكو ستستدعي السفيرة البريطانية لتسليمها أدلة عن مشاركة بلادها في مهاجمة الأسطول الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الأربعاء) أنها ستستدعي السفيرة البريطانية ديبورا برونرت قريباً، لتسليمها "أدلة" تثبت صحة اتهامها للمملكة المتحدة بالمساعدة في تدبير هجوم استهدف الأسطول الروسي في البحر الأسود في القرم.