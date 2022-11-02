موسكو ستستدعي السفيرة البريطانية لتسليمها أدلة عن مشاركة بلادها في مهاجمة الأسطول الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الأربعاء) أنها ستستدعي السفيرة البريطانية ديبورا برونرت قريباً، لتسليمها "أدلة" تثبت صحة اتهامها للمملكة المتحدة بالمساعدة في تدبير هجوم استهدف الأسطول الروسي في البحر الأسود في القرم.
وذكرت الوزارة أن "خبراء بريطانيين ساعدوا كييف على شن هجوم بمسيّرة استهدف الأسطول في شبه جزيرة القرم نهاية الأسبوع"، وفقاً لـ"يورونيوز".
واتّهمت موسكو لندن بالوقوف وراء انفجارات وقعت في سبتمبر (أيلول) في خطوط أنابيب نورد ستريم للغاز، ولم تقدّم السلطات الروسية حتى الآن أي أدلة تثبت صحة مزاعمها.