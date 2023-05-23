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"مدفيديف" يحذر من زيادة تسليح الغرب لأوكرانيا.. تُقرّب من "يوم قيامة نووي"

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي شكّك في رواية كييف عن مجموعة الاقتحام
الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف
الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف
سبق
سبق

حذّر الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، اليوم (الثلاثاء)، من أنه "كلما زادت القوة التدميرية للأسلحة الغربية التي تتلقاها أوكرانيا، فإن احتمالات يوم قيامة نووي" تقترب أيضاً".

واعتبر "مدفيديف" وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أيضاً أن "مزاعم كييف بأن لا علاقة لها بالهجمات داخل روسيا، مجرد أكاذيب"، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة "ريا نوفوستي".

ويشير "مدفيديف" إلى توغل من وصفتهم روسيا بـ"مجموعة تخريبية" إلى داخل مدينة بيلجورود الروسية أمس، ما دفع السلطات الروسية لإجلاء سكان تسع بلدات متاخمة لأوكرانيا.

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الرئيس الروسي السابق
ديمتري مدفيديف

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