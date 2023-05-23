"مدفيديف" يحذر من زيادة تسليح الغرب لأوكرانيا.. تُقرّب من "يوم قيامة نووي"

حذّر الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، اليوم (الثلاثاء)، من أنه "كلما زادت القوة التدميرية للأسلحة الغربية التي تتلقاها أوكرانيا، فإن احتمالات يوم قيامة نووي" تقترب أيضاً".