الخارجية الفلسطينية تطالب بسحب حجة الدفاع عن النفس من "إسرائيل"

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تشن حربًا مفتوحة على المدنيين الفلسطينيين عامةً، وتستهدف ضرب البعد الإنساني في حياة المواطنين في قطاع غزة أكثر من أي شيء آخر، وتستظل بحجة الدفاع عن النفس والضوء الأخضر الذي تعطيه عدد من الدول لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وضرب علاقة المواطن الفلسطيني بأرضه، بما فيها القدس الشرقية، لتكريس وفرض رؤيتها للقضية الفلسطينية كمشكلة سكانية وليست قضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل من أجل حقه في تقرير مصيره.