لجنة التحقيق في هجوم الكونجرس ستصوّت على توصيات لملاحقة "ترامب" جنائيًّا

ستصوّت لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم السادس من يناير "كانون الثاني" 2021 على الكونجرس الأمريكي، على توصيات بشأن ملاحقات جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب؛ بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم "السبت".
وبيّنت الصحيفة أن مجموعة النواب التي ستقدّم الاثنين المقبل نتائج تحقيقها الطويل في جلسة عامّة؛ ستقرر ما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بتوجيه اتهام إلى دونالد ترامب بالدعوة إلى التمرّد وعرقلة إجراء رسمي "المصادقة على الانتخابات الرئاسية" والتآمر على الدولة الأمريكية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ونقلت "بوليتيكو" عن مصادر لم تحدّدها أنّ هذه اللجنة المؤلّفة من سبعة ديموقراطيين وجمهوريّين اثنين، ستقدّم مبرّرات مفصّلة لهذه التهم الثلاث التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن ومنع تولّي أيّ منصب عام في الولايات المتحدة.
وجمع هؤلاء النواب منذ عام ونصف العام حوالي ألف شهادة في سبيل إظهار أنّ دونالد ترامب سعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، رغم أنه علم أنّه خسر في الانتخابات.