لجنة التحقيق في هجوم الكونجرس ستصوّت على توصيات لملاحقة "ترامب" جنائيًّا

وبيّنت الصحيفة أن مجموعة النواب التي ستقدّم الاثنين المقبل نتائج تحقيقها الطويل في جلسة عامّة؛ ستقرر ما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بتوجيه اتهام إلى دونالد ترامب بالدعوة إلى التمرّد وعرقلة إجراء رسمي "المصادقة على الانتخابات الرئاسية" والتآمر على الدولة الأمريكية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".