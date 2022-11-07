قوات الاحتلال تهدم منشأة في القدس وتتوغّل وسط قطاع غزة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشأة فلسطينية، اليوم، في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وذلك بعد اقتحام جرافات الاحتلال للمخيم، ترافق مع ذلك اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال التي دفعت بمزيدٍ من تعزيزاتها العسكرية لشوارع البلدة القديمة في القدس.