قوات الاحتلال تهدم منشأة في القدس وتتوغّل وسط قطاع غزة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشأة فلسطينية، اليوم، في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وذلك بعد اقتحام جرافات الاحتلال للمخيم، ترافق مع ذلك اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال التي دفعت بمزيدٍ من تعزيزاتها العسكرية لشوارع البلدة القديمة في القدس.
على صعيدٍ متصلٍ توغلت عدة آليات عسكرية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة معزّزة بالجرافات، وشرعت في عمليات تجريف للأراضي الزراعية الفلسطينية، وتزامنت عملية التوغل مع إطلاق قوات الاحتلال عدة قذائف شمال بلدة بيت لاهيا- شمالي قطاع غزة.