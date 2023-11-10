استغرقت 21 ساعة.. نجاح عملية زراعة أول عين كاملة في العالم

وقال الدكتور إدواردو رودريغيز قائد الفريق الجراحي الذي أجرى العملية: إن الهدف منها كان إجراء عملية فنية، وعلى الرغم من ذلك، إذا تمكّن المريض من استعادة البصر جزئيًا، سيكون ذلك إنجازًا مذهلاً.