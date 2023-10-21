قبرص .. انفجار على مقربة من السفارة الإسرائيلية

أوضحت الشرطة أن جسماً معدنياً يحتوي على كمية صغيرة من مادة قابلة للاشتعال انفجر على بعد نحو 30 متراً من محيط مجمع السفارة، الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان في نيقوسيا.