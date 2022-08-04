بعد زيارة الأزمة.. سفن وطائرات صينية تتوغل داخل الخط الفاصل مع تايوان

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر مطلع لرويترز إن الجيش الصيني توغل عدة مرات بشكل سريع داخل الخط الفاصل، الذي يقسم مضيق تايوان، اعتبارا من مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.