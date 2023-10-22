دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات إلى قطاع غزة

دخلت الدفعة الثانية من قافلة المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وتضم القافلة الثانية 17 شاحنة تحمل كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية.
ودخلت، أمس، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وتضمنت 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، وتولت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توزيعها.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: إن قطاع غزة بحاجة إلى 7 آلاف شاحنة، وأضاف: "ما الذي ستفعله 20 شاحنة لقطاع غزة الذي يحتاج 500 شاحنة يومياً، و العجز الحالي في الغذاء و الدواء والكهرباء منذ 7 أكتوبر لا يمكن تغطيته إلا بما لا يقل عن 7 آلاف شاحنة".