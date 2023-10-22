دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات إلى قطاع غزة

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: إن قطاع غزة بحاجة إلى 7 آلاف شاحنة، وأضاف: "ما الذي ستفعله 20 شاحنة لقطاع غزة الذي يحتاج 500 شاحنة يومياً، و العجز الحالي في الغذاء و الدواء والكهرباء منذ 7 أكتوبر لا يمكن تغطيته إلا بما لا يقل عن 7 آلاف شاحنة".