قبل إعلان حكومة "نتنياهو".. واشنطن تتعهد بمواصلة معارضة ضم الأراضي الفلسطينية

وقال "بلينكن" أمام "جاي ستريت"، وهي مجموعة ضغط أمريكية يسارية مساندة لإسرائيل: "سنواصل أيضًا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتَين، بما يشمل -على سبيل المثال لا الحصر- توسيع المستوطنات، أو خطوات في اتجاه ضم أراضٍ في الضفة الغربية، أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".