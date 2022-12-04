قبل إعلان حكومة "نتنياهو".. واشنطن تتعهد بمواصلة معارضة ضم الأراضي الفلسطينية

تعهَّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أنه سيحكم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القادمة بحسب أعمالها، وليس حسب الشخصيات فيها من اليمين.
وقال "بلينكن" أمام "جاي ستريت"، وهي مجموعة ضغط أمريكية يسارية مساندة لإسرائيل: "سنواصل أيضًا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتَين، بما يشمل -على سبيل المثال لا الحصر- توسيع المستوطنات، أو خطوات في اتجاه ضم أراضٍ في الضفة الغربية، أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".
وشدَّد على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعمل دونما هوادة للحفاظ على أفق أمل، مهما كان ضئيلاً؛ وذلك من أجل إقامة دولة فلسطينية، وفقًا لـ"فرانس برس".