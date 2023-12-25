استشهاد 113 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

من جانبها ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن سبعة فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ لافتة إلى أن كل الخدمات الطبية متوقفة بشكل كامل في مدينة غزة وشمالها، بفعل القصف الإسرائيلي للمراكز والمستشفيات.