بريطانيا بصدد إنشاء نظام عقوبات جديد لإيران

واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان، أن "النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدّر إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدّد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية"؛ وفقًا لـ"رويترز".