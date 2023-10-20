لماذا يتأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة انطلاقاً من مصر؟

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أول شحنة مساعدات إلى غزة يُتوقع أن تدخل "في اليومين المقبلين".
يأتي ذلك غداة إزالة مصر كتلاً خرسانية أقامتها بعد قصفٍ إسرائيلي على حدودها مع القطاع المحاصر، فيما قد تكون إشارةً إلى مرورٍ قريبٍ للمساعدات الإنسانية.
ومن بين الأسباب المرجّحة في تأخر انطلاق القوافل المنتظرة منذ أيام، يذكر مراسل فرانس24 في القاهرة تامر عزالدين، التضرر الكبير الذي لحق الجانب الفلسطيني من المعبر من جرّاء قصفه من قِبل الجيش الإسرائيلي أربع مرات، مضيفاً أن مصر حضت عدة مرات على إيقاف العمليات العسكرية قرب المعبر؛ لإجراء إصلاحات تمكّن من التعجيل بدخول الشاحنات.
وذكر مكتب الأمم المتحدة أن أول شحنة مساعدات إلى غزة يُتوقع أن تدخل "في اليومين المقبلين" عبر معبر رفح.
وأضاف المكتب، الجمعة، أنه يجري محادثات متقدمة مع جميع الأطراف المعنية بالصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)؛ لضمان بدء إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقال ينس لاركيه المتحدث باسم المكتب "نجري مفاوضات مستفيضة ومتقدمة مع جميع الأطراف المعنية لضمان بدء عملية المساعدات في غزة في أسرع وقت ممكن وفي ظل الظروف المناسبة.
"لقد شجّعتنا التقارير التي تفيد بأن الأطراف المختلفة تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن الأساليب، وأن تسليم أول (شحنة مساعدات) من المقرر أن يبدأ بعد غد أو نحو ذلك".
من جهته، تحدث مراسل فرانس24 في القاهرة تامر عزالدين، عن بعض الأسباب المرجّحة في هذا التأخير، وقال إن على رأسها أشغال إصلاح الجانب الفلسطيني من المعبر، الذي تضرر من جرّاء القصف الإسرائيلي.
مصادر أخرى أفادت بأن جهود إدخال المساعدات إلى القطاع بسبب الحاجة إلى الاتفاق على آلية لتفتيش المساعدات ومحاولات لإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية من هناك.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن أكثر من 200 شاحنة مساعدات جاهزة للانتقال من سيناء إلى القطاع.
وخلال مرات سابقة من تصعيد الصراع، تم تسليم مساعدات إلى قطاع غزة خلال فترات هدنة إنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه إسرائيل.
لكن إسرائيل قالت إنها لن تسمح بدخول أي مساعدات من جانبها حتى تفرج "حماس" عمّن احتجزتهم خلال هجومها في السابع من أكتوبر.
وقالت إن المساعدات يمكن أن تدخل عبر مصر ما دامت لن تصل في نهاية المطاف إلى أيدي حماس. وقالت مصر إنها لن تقبل أي تهجير قسري للفلسطينيين.