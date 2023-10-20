لماذا يتأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة انطلاقاً من مصر؟

ومن بين الأسباب المرجّحة في تأخر انطلاق القوافل المنتظرة منذ أيام، يذكر مراسل فرانس24 في القاهرة تامر عزالدين، التضرر الكبير الذي لحق الجانب الفلسطيني من المعبر من جرّاء قصفه من قِبل الجيش الإسرائيلي أربع مرات، مضيفاً أن مصر حضت عدة مرات على إيقاف العمليات العسكرية قرب المعبر؛ لإجراء إصلاحات تمكّن من التعجيل بدخول الشاحنات.