اليمن.. ميليشيا الحوثي تعد جهود السلام فرصة وغطاءً لتصعيدها

قالت الحكومة اليمنية في اجتماعها، بالعاصمة عدن، برئاسة الدكتور معين عبدالملك؛ إن استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي، وتهديداتها المتكررة لدول الجوار، يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي، ولا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاءً لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني، واستهداف أمن واستقرار دول الجوار.