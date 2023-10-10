ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 770

وفي الضفة الغربية، استشهد 18 فلسطينياً، في المواجهات المستمرة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي اندلعت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ليبلغ مجموع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال أربعة أيام في غزة والضفة الغربية 788 شهيداً وأكثر من 4100 جريح.