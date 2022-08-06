غزة.. تحديث جديد لضحايا العدوان الإسرائيلي وتوقف محطة الطاقة الوحيدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت 12 فلسطينياً، فيما توقفت محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل من جرّاء نقص الوقود.
وأوضحت سلطة الطاقة في قطاع غزة، السبت، توقف محطة توليد الطاقة عن العمل بشكلٍ كاملٍ، ابتداءً من ظهر اليوم السبت.
وقالت سلطة الطاقة، في بيان صحافي، اليوم، إن قرار توقيف المحطة يأتي بسبب الظروف الراهنة، وعدم التمكن من توريد الوقود اللازم لتشغيلها.
وأضافت، أنه "بهذا الإعلان يصل ما يتوافر من الطاقة في غزة إلى 120 ميغاواط من الكهرباء، في الوقت الذي تحتاج فيه غزة يومياً في فصل الصيف إلى ما يزيد على 500 ميغاواط".
وأوضحت، وفق "الألمانية"، أنه بعد هذا التوقف سيصل جدول توزيع الكهرباء على المنازل بواقع أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.