غزة.. تحديث جديد لضحايا العدوان الإسرائيلي وتوقف محطة الطاقة الوحيدة

وأضافت، أنه "بهذا الإعلان يصل ما يتوافر من الطاقة في غزة إلى 120 ميغاواط من الكهرباء، في الوقت الذي تحتاج فيه غزة يومياً في فصل الصيف إلى ما يزيد على 500 ميغاواط".