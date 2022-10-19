لبنان يوقّع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الأسبوع المقبل

نقلت "رويترز" عن كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، اليوم (الأربعاء)، أن مبعوث ملف الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين، سيزور بيروت الأسبوع المقبل، حاملًا نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ليوقعه مسؤولون لبنانيون.
ولم يفصح "بو صعب" عن موعد توقيع الاتفاق.
ويذكر نص الاتفاق أن الطرفين أبلغا واشنطن -بشكل مستقلّ- بالموافقة على الاتفاق، ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة إخطارًا بعد ذلك للطرفين بأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، ومن ثم ترسل الدولتان إحداثيات ترسيم الحدود الجديدة للأمم المتحدة.
ومن غير المرجح أن تقام مراسم توقيع تقليدية بحضور زعماء البلدين بالنظر إلى أن لبنان وإسرائيل لا يزالان في حالة حرب من الناحية الفنية.