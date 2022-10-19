لبنان يوقّع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الأسبوع المقبل

نقلت "رويترز" عن كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، اليوم (الأربعاء)، أن مبعوث ملف الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين، سيزور بيروت الأسبوع المقبل، حاملًا نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ليوقعه مسؤولون لبنانيون.