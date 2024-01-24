إسرائيل و"حماس" تتفاوضان على هدنة لمدة 30 يومًا

نقلت "رويترز" عن مصادر، اليوم "الأربعاء"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" أحْرَزَتا بعض التقدم نحو اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 30 يومًا يُطلق خلالها سراح رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين؛ وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجماتها على مدينة خان يونس في جنوب القطاع.